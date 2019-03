Mehr Fleisch produziert und weniger importiert

Die Schweizer Fleischbranche habe den Markt mit 445'105 Tonnen Fleisch versorgt, 0,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Das teilte die Branchenorganisation der Schweizer Fleischwirtschaft, Proviande, am Donnerstag mit.

82 Prozent des Fleischangebots stammte aus inländischer Produktion. In diesen Zahlen nicht eingeschlossen sind private Einkäufe im Ausland, Fleischlager und Vorratshaltung in den Privathaushalten und in der Gastronomie sowie Schmuggelware.

In der Schweiz wurden 81'615 Tonnen Rindfleisch produziert, 7,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Beim Kalbfleisch stieg die Inlandproduktion um 1,2 Prozent auf 21'374 an. Um 3,2 Prozent auf 176'628 Tonnen zurückgegangen ist die Schweinefleischproduktion.

Um 5,8 Prozent auf 78'376 Tonnen angestiegen ist laut Proviande die inländische Geflügelfleischproduktion. Trotzdem hätten zusätzlich 44'780 Tonnen Geflügelfleisch importiert werden müssen, um den Bedarf zu decken.

83 Prozent der Importe seien als Geflügelbrüste bezogen worden. Die Nachfrage nach diesen Teilstücken wachse überproportional, während vom inländischen Geflügel nicht alles für den menschlichen Konsum verwertet werden könne und im Haustierfutter lande.

(AWP)