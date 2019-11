Mehr Mindestlohn für Hausangestellte

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Hauswirtschaft gelten auch in den nächsten drei Jahren Mindestlöhne. Der Bundesrat hat am Mittwoch beschlossen, den Normalarbeitsvertrag der Branche bis Ende 2022 zu verlängern. Gleichzeitig werden die Mindestlöhne um 1,6 Prozent erhöht.