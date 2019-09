'Mehr Potenzial als jede andere Institution': Trump feiert UN

US-Präsident Donald Trump hat bei einem feierlichen Mittagessen zum Auftakt der UN-Generaldebatte den Vereinten Nationen, ihrem Generalsekretär António Guterres und Bundeskanzlerin Angela Merkel Lob gezollt. "Die Vereinten Nationen haben viel Potenzial, mehr Potenzial als jede andere Institution, an die ich denken kann", sagte Trump, der sich in der Vergangenheit schon oft kritisch über die UN geäussert hat, am Dienstag in New York.