Mehr Spannungen bei Familien ohne Garten oder grossen Balkon

Die Studie hat untersucht, wie sich das Zusammenleben in den Familien im Lockdown und in den ersten Monaten danach entwickelt hat, wie die Hochschule am Samstag mitteilte.

Die Mehrheit der Befragten beschrieb das Klima in ihren Familien während beider Zeiträume als eher harmonisch. Jeweils gut ein Viertel berichtete von Reibereien oder Spannungen. Dabei beschrieben Familien, die in einem Haus oder einer Wohnung mit Garten oder Terrasse wohnen, ihr Familienleben während des Lockdowns als harmonischer also solche ohne.

Zudem hatte das Einkommen einen Einfluss auf das Familienklima. Je grösser die Einkommensschwierigkeiten, desto häufiger berichteten die Familien von Spannungen und desto weniger harmonisch beschrieben sie das Familienleben. Das Gleiche trifft für Familien zu, in denen die Eltern ihre Kinder mindestens teilweise neben der Arbeit betreuen mussten.

Mehr Gewalt gegen Kinder nach Lockdown

5,5 Prozent der Befragten gaben an, dass es während des Lockdowns zu innerfamiliärer Gewalt durch eine andere erwachsene Person gekommen ist. Im Sommer ging die Zahl leicht zurück auf 5,2 Prozent. Dabei wiesen die Studienautorinnen darauf hin, dass es sich um einen kürzeren untersuchten Zeitraum von vier Wochen als den doppelt so langen Lockdown handelte.

Eine Zunahme gab es bei der Gewalt gegenüber Kindern: 4,5 Prozent der Befragten, die mit Kindern in einem Haushalt leben, gaben an, während des Lockdowns einem Kind gegenüber gewalttätig geworden zu sein. Im Sommer waren es 5,6 Prozent. Dabei handelte es sich am häufigsten um psychische Gewalt, insbesondere um wiederholte Beschimpfungen. Wenige Befragte gaben an, Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt geworden zu sein.

Laut Studienautorinnen zeichnet sich bei der innerfamiliären Gewalt das gleiche Muster ab wie beim wahrgenommenen Familienklima. Besonders von Gewalt betroffen waren Familien, die Mühe hatten, mit ihrem Einkommen zurechtzukommen und in denen ein eher konfliktbehaftetes Familienklima herrschte.

Kein befürchteter starker Anstieg von Gewalt

Auch Personen, die ältere Angehörige pflegten oder während der Arbeit Kinder betreuen mussten, haben vermehrt von Gewaltsituationen berichtet. "Die Pandemie erzeugt keine neuen Risikofaktoren, sie setzt bei bekannten Faktoren an und wirkt verstärkend", lässt sich Paula Krüger, Gewaltforscherin an der Hochschule Luzern, zitieren.

Die guten Nachrichten: Laut Krüger sieht es bisher nicht so aus, als sei es im Frühjahr zum befürchteten starken Anstieg von innerfamiliärer Gewalt gekommen. Die Resultate deuteten jedoch darauf hin, dass die lange Dauer der Pandemie an den Nerven der Bevölkerung nage.

Für die Befragung hat die Hochschule Luzern mit dem Umfrageinstitut gfs.bern zusammengearbeitet. Gesamthaft wurden rund 1037 Personen in der ganzen Schweiz während des Lockdowns und während eines Zeitraums von vier Wochen im Sommer befragt. In der Studie lassen sich deshalb nur Aussagen über die Entwicklung der Zeit von April bis August machen und kein Vergleich mit der Situation vor dem Lockdown. Die Studie wird bis Ende 2021 weitergeführt.

(AWP)