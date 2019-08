Mehrere Festnahmen vor G7-Gipfel in Frankreich

Vor dem Gipfel der grossen Industrienationen (G7) im französischen Biarritz hat die Polizei fünf Verdächtige gestellt und in Gewahrsam genommen. Sie hätten über soziale Netzwerke Angriffe auf Sicherheitskräfte am Rande des Treffens angekündigt, berichteten der französische Radionachrichtensender Franceinfo und andere Medien am Dienstag.