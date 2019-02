Mehrere US-Senatoren für Verbot von Fusion T-Mobile US/Sprint

In Briefen an das Justizministerium und die Telekom-Aufsicht FCC schrieben sieben Demokraten sowie der unabhängige Senator Bernie Sanders, ein Zusammengehen der Nummer drei und vier würde "wohl steigende Preise für Kunden nach sich ziehen, Arbeitern schaden, den Wettbewerb behindern, die digitale Kluft verstärken und Innovation behindern".

Unterdessen warb T-Mobile-US-Chef John Legere für den 26 Milliarden Dollar schweren Deal. In einer schriftlichen Stellungnahme anlässlich des Treffens, an dem auch Sprint-Chairman Marcelo Claure teilnimmt, betonte Legere erneut, sein Unternehmen setze "keine Huawei-oder ZTE-Ausrüstung in irgendeinem Bereich des Netzwerkes ein" und werde dies auch beim 5G-Aufbau nicht tun. Der Verzicht auf chinesische Technologie gilt als Voraussetzung für grünes Licht für den Zusammenschluss.

Die US-Regierung bereitet derzeit einen Erlass vor, der noch diesen Monat veröffentlicht werden könnte, und dafür sorgen würde, dass US-Unternehmen der Einsatz von bestimmter Telekommunikations-Ausrüstung mit Verweis auf Spionagegefahr komplett verboten wird. Zugleich erklärte Legere, eine Fusion würde keine Entlassungswelle nach sich ziehen, sondern stattdessen mehr Jobs in den USA schaffen und die Preise senken. Zuvor hatten die Unternehmen von möglichen 12.000 zusätzlichen Stellen gesprochen.

In den vergangenen Jahren sind zwei Fusionsanläufe von T-Mobile und Sprint gescheitert. Aus Wettbewerbssicht müssen aktuell noch das US-Justizministerium sowie die US-Telekomaufsicht FCC zustimmen. T-Mobile US und Sprint wollen den Deal noch in der ersten Jahreshälfte unter Dach und Fach bringen. Die Fusion dürfte auch ein Thema bei der Vorstellung der Jahresbilanz der Deutschen Telekom in der kommenden Woche sein.

yr/

(AWP)