Eine Mehrheit der Schweizer Bevölkerung will gemäss einer Umfrage eine neue Parteizusammensetzung im Bundesrat. Am ehesten einen Sitz dazugewinnen soll dabei Mitte-Links auf Kosten von FDP und SVP, wie die Sotomo-Umfrage im Auftrag der NZZ am Sonntag (NZZaS) zeigt.

12.02.2023 13:50