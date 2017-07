Menschen arbeiten in Deutschland seltener als IT-Experten

Bei der Beschäftigung von Computerspezialisten liegt Deutschland weit hinter anderen Ländern der Europäischen Union. In Finnland erreichte der Anteil von IT-Fachleuten unter allen Beschäftigten im vergangenen Jahr 6,6 Prozent - in Deutschland nur 3,7 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte.