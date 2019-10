Merkel bedauert fehlende EU-Einigkeit bei Beitrittsgesprächen

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bedauert, dass sich die EU-Staaten nicht auf den Start von Beitrittsgesprächen mit Albanien und Nordmazedonien einigen konnte. Das Thema werde nun wohl vor dem EU-Westbalkan-Gipfel in Zagreb im Frühjahr 2020 erneut debattiert, sagte Merkel am Freitag zum Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel.