Merkel dringt auf Brexit-Lösung vor Ende Oktober

Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht beim Brexit noch Chancen für eine Lösung vor dem Austrittsdatum 31. Oktober. Dies bekräftigte die CDU-Politikerin am Donnerstag in Den Haag. Gleichzeitig relativierte sie ihre Äusserung vom Vortag, dass eine Einigung in der umstrittenen Irland-Frage womöglich binnen 30 Tagen möglich wäre. Das habe sie sinnbildlich gemeint.