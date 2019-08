Merkel: EU-Austrittsabkommen mit London soll nicht aufgemacht werden

"In dem Moment, wo wir eine praktische Regelung haben, wie wir das Good-Friday-Agreement (Friedensabkommen mit Nordirland) einhalten können, und trotzdem die Grenze des Binnenmarktes (...) definieren können, brauchen wir den Backstop (harte Grenze zwischen Irland und Nordirland) nicht mehr", sagte Merkel am Dienstag in Reykjavik am Rande eines Treffens mit Regierungsvertretern skandinavischer Staaten.

Merkel fügte hinzu: "Wir werden natürlich über praktische Lösungen nachdenken" - und die könne man auch "in kurzer Zeit finden". Die EU sei dazu bereit. "Aber dazu müssen wir das Austrittsabkommen nicht aufmachen."

Zugleich unterstrich die Kanzlerin, dass die 27 EU-Staaten in diesem Punkt geschlossen agierten. "Ansonsten wird Grossbritannien für sich entscheiden, welchen Weg es geht." Vonseiten der EU stehe das Angebot, gerade in Fragen der Ökonomie, aber auch bei der Sicherheit und der Aussenpolitik, sehr eng zusammenzuarbeiten. Dabei gebe es kein Entweder-oder. Schliesslich sei man gemeinsam in der Nato und in der transatlantischen Partnerschaft.

Johnson will am späteren Mittwochnachmittag mit der Kanzlerin in Berlin zusammentreffen. Am Donnerstag reist er nach Paris weiter./rm/trs/DP/nas

(AWP)