Merkel fordert neuen Anlauf für EU-Indien-Freihandelsabkommen

Sie habe darüber sehr ausführlich mit Ministerpräsident Narendra Modi gesprochen, erklärte die Kanzlerin auf einer Veranstaltung der deutsch-indischen Auslandshandelskammer. Mit der neuen EU-Kommission solle es einen neuen Versuch für die 2013 ins Stocken geratenen Gespräche geben. Damals habe es Probleme gegeben, was das öffentliche Beschaffungssystem und die Landwirtschaft angeht.

Merkel kündigte eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit an und warb um mehr indische Studenten, weil Deutschland mehr Fachkräfte brauche. Die Aussenhandelskammern sollten ab März 2020 weltweit Kontaktstellen für potenzielle Fachkräfte werden. Deutschland werde in den kommenden fünf Jahren zudem eine Milliarde Euro für die Modernisierung des indischen Nahverkehrs bereitstellen. Merkel kündigte an, dass damit etwa 500 E-Busse und der Austausch von 2000 alten Diesel-Bussen finanziert werden sollen.

Merkel hatte bereits am Freitag gesagt, dass der indische Markt sehr viel Potenzial habe und dass sie auf Aufträge für deutsche Firmen etwa beim Ausbau der Infrastruktur in dem Land mit 1,3 Milliarden Menschen hoffe. So gebe es Gespräche über eine deutsche Beteiligung an den geplanten Hochgeschwindigkeitsstrecken im Bahnsektor. Wirtschaftsstaatssekretär Christian Hirte bezeichnete vor allem die Zusammenarbeit deutscher Firmen mit indischen IT-Unternehmen als chancenreich.

