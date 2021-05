Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) setzt sich für mehr Tempo bei Entwicklung und Einsatz von Technologien zur Eindämmung des Klimawandels ein. So sei grüner Wasserstoff zentral, um die Energieversorgung nachhaltiger zu machen und gleichzeitig neue Märkte zu erschliessen, sagte Merkel am Mittwoch beim sogenannten Innovationsgipfel des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft in Berlin. Es gehe darum, Deutschland und Europa zu Vorreitern einer weltweiten Energiewende zu machen.