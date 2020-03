Merkel garantiert Wirtschaft umfassende Unterstützung

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Wirtschaft und Arbeitnehmern umfassende Unterstützung in der Coronakrise garantiert. "Wir können und werden alles einsetzen, was es braucht, um unseren Unternehmern und Arbeitnehmern durch diese schwere Prüfung zu helfen", sagte Merkel am Mittwoch nach einem vorab verbreiteten Redetext in einer Fernsehansprache zur Coronakrise, die am Abend von mehreren Sendern ausgestrahlt werden sollte. Eine solche Garantie aus dem Mund der Kanzlerin war zuletzt von vielen Unternehmern und Mittelständlern erwartet worden.