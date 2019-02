Merkel: Lösung mit London möglich, ohne Brexit-Abkommen aufzuschnüren

Bundeskanzlerin Angela Merkel geht davon aus, dass noch eine Einigung mit Grossbritannien für einen geordneten Austritt aus der EU möglich ist, ohne das Brexit-Abkommen wieder aufzuschnüren. Merkel sagte am Donnerstag in Bratislava nach einem bilateralen Gespräch mit dem slowakischen Ministerpräsidenten Peter Pellegrini, man wolle alles tun, was möglich sei, um einen geordneten Brexit zu erreichen. Allerdings müsse die EU dabei auf die Integrität ihres Binnenmarktes achten und ihr Mitglied Irland schützen.