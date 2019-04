Merkel: May sichert Wahrnehmung aller Rechte und Pflichten in EU zu

Die britische Premierministerin Theresa May hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach deren Angaben zugesichert, dass Grossbritannien alle Rechte und Pflichten in der EU wahrnehmen werde, solange das Land Mitglied der Europäischen Union sei. Das teilte Merkel nach einem Treffen mit May im Kanzleramt in einer Sitzung der Unionsfraktion des Bundestages mit, wie Sitzungsteilnehmer am Dienstag berichteten. Merkel wurde mit den Worten zitiert, der Ansatz des britischen Parlaments, keinen ungeordneten Brexit zuzulassen, "sollte als Schatz begriffen werden, den wir stützen sollten".