Merkel und Macri beraten über EU-Freihandelsabkommen mit Südamerika

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Argentiniens Staatschef Mauricio Macri haben am Rande des G20-Gipfels über das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen Wirtschaftsbündnis Mercosur beraten. Merkel äusserte bei dem Treffen in Buenos Aires ihre Besorgnis über die stockenden Verhandlungen, wie das argentinische Präsidialamt am Samstag mitteilte. Die EU und der Mercosur (Mercado Común del Sur) führen seit 1999 Gespräche über freien Handel zwischen beiden Seiten.