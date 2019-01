Merkel und Macron besiegeln neuen Freundschaftspakt in Aachen

(Ausführliche Fassung) - Genau 56 Jahre nach Unterzeichnung des Élysée-Vertrages wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron einen neuen Freundschaftspakt in Aachen besiegeln. Die Zeremonie für den sogenannten Aachener Vertrag sei am 22. Januar im Krönungssaal des Rathauses geplant, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag in Berlin mit.