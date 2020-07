Merkel und von der Leyen drücken bei Wiederaufbau aufs Tempo

(Ausführliche Fassung) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen drücken im Ringen um ein EU-Wiederaufbauprogramm nach der Corona-Krise gemeinsam aufs Tempo. Merkel sagte am Donnerstag nach Beratungen mit der Spitze der EU-Kommission zum Auftakt der deutschen Ratspräsidentschaft, sie werde am 17. Juli mit dem Ziel zum EU-Gipfel in Brüssel fahren, zu einer Einigung zu kommen. "Wenn wir etwas mehr Zeit brauchen, wäre es die nicht so gute Variante." Von der Leyen betonte, man stehe unter grossem Zeitdruck, weil Arbeitslosigkeit oder Unternehmensinsolvenzen erheblich zunehmen könnten. "Jeder Tag zählt."