Merkel: Vergangene Jahre waren schwierig für die Griechen

Vor Beginn eines zweitägigen Besuchs in Athen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel sich zu den Auswirkungen der rigiden Sparprogramme in Griechenland geäussert. "Mir ist bewusst, dass die letzten Jahre für viele Menschen in Griechenland sehr schwierig waren", sagte sie der konservativen Athener Tageszeitung "Kathimerini" (Donnerstag). Europa habe sich mit den drei Hilfsprogrammen für das pleitebedrohte Land solidarisch gezeigt.