Merkel: Weltweite Konjunkturverlangsamung trifft auch Arbeitsmärkte

Die weltweite Verlangsamung des Wirtschaftswachstums wird sich nach den Worten von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) absehbar auch auf die Arbeitsmärkte auswirken. Von dieser Entwicklung seien auch mehr und mehr Entwicklungsländer betroffen, sagte Merkel am Dienstagabend in Berlin am Rande eines regelmässigen Treffens mit den wichtigsten internationalen Finanz- und Wirtschaftsorganisationen. Sie wies zugleich darauf hin, dass nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in vielen Ländern der private Konsum das Wachstum noch trage, so wie in Deutschland.