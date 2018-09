Nach der überraschenden Abwahl von Unionsfraktionschef Volker Kauder will sich Kanzlerin Angela Merkel derzeit nicht zu ihren politischen Zukunftsplänen äussern. "Es ist ja noch nicht mal die Hälfte der Legislaturperiode erreicht. (...) Ich weiss auch nicht, ob das das Interessanteste ist, ob ich weitermache", sagte die CDU-Chefin am Donnerstagabend bei einer Interviewveranstaltung der "Augsburger Allgemeinen" in Augsburg.