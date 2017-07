Merkel will TTIP-Neustart - Plädoyer für Freihandel

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) setzt auf einen Neustart der Verhandlungen mit den USA über ein Freihandelsabkommen. "Auch ein transatlantisches Abkommen bleibt für mich auf der Tagesordnung", sagte Merkel am Dienstag in einer Rede vor 1500 bayerischen Wirtschaftsvertretern in München. "Die neue Administration ist zu solchen Verhandlungen durchaus bereit."