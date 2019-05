Merkel will weiterhin bis 2021 Bundeskanzlerin bleiben

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat betont, dass sie weiterhin bis zur nächsten Bundestagswahl im Jahr 2021 im Amt bleiben will. "Ich bin bereit, bis zum Ende dieser Legislaturperiode - das habe ich auch den Menschen versprochen - dann als Bundeskanzlerin zu arbeiten", sagte Merkel der CNN-Korrespondentin Christiane Amanpour in einem am Dienstag ausgestrahlten Interview. Amanpour hatte Merkel gefragt, ob sie müde sei und sich wie ein "Wrack" fühle.