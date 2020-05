Merkel wirbt für Einhaltung weiterer Corona-Schutzregeln

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat an die Bürger appelliert, sich auch bei weiteren Corona-Lockerungen an besondere Schutzregeln zu halten. Ohne das "Mitmachen der Menschen" seien alle Massnahmen nicht wirksam, sagte Merkel am Mittwoch in Berlin nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder. "Jedes Stück Freiheit, was möglich ist, muss unter diesen Bedingungen des Virus verantwortungsbewusst von jedem einzelnen Menschen genutzt werden."