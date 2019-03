Merkel zu Huawei: Sprechen uns bei Mobilfunkausbau mit Partnern ab

Die Bundesregierung will sich beim Ausbau des schnellen 5G-Mobilfunknetzes mit ihren Partnern absprechen. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte am Dienstag in Berlin am Rande eines Besuches des belgischen Premierministers Charles Michel, für die Bundesregierung sei die Sicherheit beim 5G-Ausbau zentral. Sie werde ihre Standards definieren und dann mit den Partnern darüber reden. "Das ist selbstverständlich."