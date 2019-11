Mexiko kündigt Privatinvestitionen von 40 Milliarden Euro an

STADT (awp international) - Mexiko will seine schwächelnde Wirtschaft mit privaten Investitionen in Infrastrukturprojekte in Höhe von umgerechnet rund 40 Milliarden Euro ankurbeln. Mit dieser von Unternehmen zugesicherten Summe würden zunächst über fünf Jahre 147 Projekte in den Bereichen Transport, Telekommunikation, Tourismus und Wasserinfrastruktur finanziert, erklärte Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador am Dienstag vor Journalisten.