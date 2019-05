Mexiko legt neuen Freihandelsvertrag mit USA und Kanada dem Senat vor

STADT (awp international) - Die mexikanische Regierung legt das neue Freihandelsabkommen USMCA mit den USA und Kanada dem Senat zur Ratifizierung vor. "Wir sind sicher, dass wir auf die Unterstützung der Senatoren zählen können und wir bald eine Ratifizierung haben werden", sagte Präsident Andrés Manuel López Obrador am Donnerstag. USMCA ist der Nachfolger des Nafta-Freihandelsabkommen. Der Vertrag sieht unter anderem strengere Regeln für zollfreie Auto- und Milchexporte in die USA und mehr Arbeitnehmerrechte in Mexiko vor.