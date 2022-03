Mexiko schliesst Sanktionen gegen Russland aus

STADT (awp international) - Mexiko will für den Angriff auf die Ukraine keine Sanktionen gegen Russland erheben. "Wir werden keine wirtschaftlichen Vergeltungsmassnahmen ergreifen, weil wir gute Beziehungen zu allen Regierungen der Welt unterhalten wollen", sagte Mexikos populistischer Präsident Andrés Manuel López Obrador am Dienstag in seiner täglichen Pressekonferenz. Seine Regierung hat die Invasion in die Ukraine verurteilt, sich bisher mit deutlicher Kritik an Russland jedoch zurückgehalten.