Die USA, Mexiko und Kanada streben nach Einschätzung von Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto eine Einigung auf ein neues Freihandelsabkommen Nafta in den kommenden Wochen an. Peña Nieto sagte am Samstag nach einem Treffen mit US-Vizepräsident Mike Pence und Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau, Ziel sei ein Abschluss bis zur Wahl in Mexiko am 1. Juli.