Mexiko versteigert Ölförderlizenzen - Milliardeninvestition erwartet

STADT (awp international) - Mexiko hat für 525 Millionen US-Dollar (423 Mio Euro) Förderlizenzen für 19 Ölfelder in der Tiefsee im Golf von Mexiko versteigert. Insgesamt rechnet die Regierung in den kommenden 35 Jahren mit Investitionen in Höhe von 93 Milliarden US-Dollar (75 Mrd Euro). Grosser Gewinner der Auktion am Mittwoch war der britisch-niederländische Energiekonzern Shell , der sich zum Teil über Konsortien mit anderen Unternehmen insgesamt neun Lizenzen sicherte.