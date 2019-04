Mexiko warnt vor hohen Kosten durch schleppenden Grenzverkehr in USA

STADT (awp international) - Die mexikanische Regierung hat vor wirtschaftlichen Schäden wegen Verzögerungen im Grenzverkehr zwischen Mexiko und den USA gewarnt. "Es ist eine sehr schlechte Idee, den Waren- und Personenverkehr an der Grenze zu bremsen", schrieb der mexikanische Aussenminister Marcelo Ebrard am Mittwoch auf Twitter. "Das führt zu höheren Kosten in der Wertschöpfungskette sowohl in Mexiko als auch in den Vereinigten Staaten." Ebrard kündigte an, noch am Mittwoch Kontakt zum US-Heimatschutzministerium aufzunehmen, um nach einer Lösung zu suchen.