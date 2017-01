Mexiko will Heimkehrern aus USA die Rückkehr erleichtern

Zudem dürfte das politische Klima für Latinos in der Ära Trump ungemütlich werden. Trump hatte Mexikaner im Wahlkampf als Vergewaltiger und Drogenhändler diffamiert. An der Grenze zu Mexiko will er eine Mauer errichten, um die illegale Einwanderung zu stoppen.

In den USA leben rund elf Millionen Mexikaner, rund die Hälfte von ihnen ohne Aufenthaltsberechtigung. Sie schicken pro Jahr etwa 25 Milliarden US-Dollar (23,4 Mrd. Euro) in die Heimat. Damit spülen die sogenannten Remesas mehr Devisen in das Land als die Einnahmen aus dem Erdölgeschäft./dde/DP/he

(AWP)