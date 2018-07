Mexikos künftiger Präsident lädt Trump zur Amtseinführung ein

STADT (awp international) - Der gewählte Präsident Mexikos möchte zu seiner Amtseinführung US-Präsident Donald Trump als Gast begrüssen. "Wir sind Nachbarländer, wir haben Geschäftsbeziehungen und freundschaftliche Verbindungen", sagte Andrés Manuel López Obrador am Donnerstag (Ortszeit) in Mexiko-Stadt. Die Kooperation mit den USA sei wichtig für die Entwicklung des lateinamerikanischen Landes, so der Linkspolitiker, der auch unter dem Kürzel AMLO bekannt ist. Mexiko und das Nachbarland im Norden teilten eine mehr als 3000 Kilometer lange Grenze - deshalb werde Trump eingeladen, so AMLO.