Mexikos Präsident: Mauer-Streit ist internes Problem der USA

STADT (awp international) - Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador sieht den Grenzmauer-Streit in den USA als eine nationale Angelegenheit des Nachbarlandes. Mexiko werde nicht auf Vorschläge reagieren, die aus einer internen Situation in den Vereinigten Staaten entstanden seien, sagte Andrés Manuel López Obrador am Mittwoch. In den USA gebe es eine politische Konfrontation wie in so vielen anderen Ländern auch. Deswegen werde sich Mexiko nicht einmischen, so der 65-Jährige. US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstagabend in einer Rede an die Nation seine Forderung nach einer Grenzmauer zwischen den USA und Mexiko wiederholt.