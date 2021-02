Mieterverband fordert vom Bundesrat Schutz vor Wohnungsverlust

(Ausführliche Fassung) - Mieter sollen besser davor geschützt werden, dass sie wegen ausstehender Mietrechnungen ihre Wohnung verlieren. Der Verband der Mieterinnen und Mieter Schweiz verlangt vom Bundesrat in einem am Freitag verbreiteten Brief, dass Zwangsräumungen ausgesetzt und Zahlungsfristen verlängert werden.