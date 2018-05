Fonds-Vertriebspartner würden die Anzahl der von ihnen angebotenen Produkte senken und ein grösseres Geld-Volumen an weniger Manager vergeben. Die Veränderung kurbelt so genannte Sub-Advisory-Vereinbarungen an und setzt die Branche verstärkt unter Konsolidierungsdruck. Bei diesen Berater-Vereinbarungen betreut ein Manager Vermögenswerte für andere Firmen.

"MiFID II erhöht das Volumen des Sub-Advisory-Geschäfts in Europa", sagte Nick Phillips Leiter des internationalen Privatkundengeschäftes im Asset-Management-Bereich von Goldman Sachs. Vertriebsagenten wie Banken, Vermögensverwalter und Investment-Plattformen "schauen sich ihr Geschäftsmodell an und fragen sich, wie können wir bessere Produkte für Kunden gewinnen und die besten Fondsmanager haben, indem wir sie konsolidieren?"

Die Vorschriften, deren vollständiger Name revidierte EU-Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) lautet, legen den Vertriebspartnern - Banken, Vermögensverwalter oder Investmentplattformen - höhere Lasten auf, um sicherzustellen, dass die Kunden geeignete Produkte erhalten und einen Wert für die von ihnen gezahlten Gebühren bekommen.

Eine Möglichkeit, die zusätzlichen Compliance-Kosten zu begrenzen, besteht darin, Aktiva in ähnlichen Fonds in einer Strategie zusammenzufassen, häufig einem Fonds, der unter der eigenen Marke des Vertriebspartners läuft, aber von einem externen Manager beraten wird. Durch die Verringerung der Anzahl der Manager und das den verbleibenden Managern angebotene grössere Geld-Volumen, können die Vertriebspartner auch niedrigere Gebühren fordern.

Goldman hat in den letzten sechs Monaten 8 Mandate von Gesellschaften erhalten, die sich entschieden haben, Vermögenswerte auf diese Weise auszulagern. Phillips schätzt, dass das Volumen solcher Sub-Beratungsmandate in den nächsten drei bis fünf Jahren in Europa 1 Billion Euro erreichen könnte, von derzeit 500 Milliarden Euro. Vertriebspartner, die heute mit 70 Fondsanbietern zusammenarbeiten, könnten diese Zahl je nach Geschäftsmodell auf 20 oder 25 reduzieren, sagte er.

(Bloomberg)