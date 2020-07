Migranten in Lastwagen in Griechenland entdeckt - Schleuserbande ausgehoben

Fünf Migranten entdeckte die Küstenwache im Hafen von Igoumenitsa. Sie hatten sich in einem Lastwagen versteckt, der mit einer Fähre nach Italien gebracht werden sollte, wie die Küstenwache am Sonntag mitteilte. Am Vortag waren nach Angaben der Polizei sechs mutmassliche Mitglieder einer Schleuserbande und 23 Migranten festgenommen worden. Die Schleuser waren demnach aufgefallen, weil sie Segelboote im Westen Griechenlands gekauft und sie nach Korfu gebracht hatten. Andere Mitglieder der Bande brachten Migranten aus Athen nach Korfu. Danach wurden die Migranten nachts auf einem der Segelboote nach Italien gebracht. Die Überfahrt habe 5500 Euro pro Kopf gekostet, teilte die Polizei mit.

Die westgriechischen Häfen von Patras und Igoumenitsa sind Drehscheiben der illegalen Migration auf der Route von Türkei über Griechenland nach Italien. Von dort laufen täglich mehrere Fähren zu den italienischen Häfen Brindisi, Bari, Ancona, Venedig und Triest aus. In Griechenland harren zurzeit gut 100 000 Flüchtlinge und andere Migranten aus. Viele suchen nach einer Chance, Richtung Nord- und Mitteleuropa zu gelangen.

(AWP)