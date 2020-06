Alle Handelsplätze rund um die Welt sollten sich ein Beispiel an der US-Technologiebörse Nasdaq nehmen, die im Mai entschieden hatte, ihre Regeln entsprechend zu verschärfen, heisst es in Anmerkungen für eine Rede Pompeos, die Reuters einsehen konnte und die der amerikanischen Chefdiplomat noch am Donnerstag halten wollte.

Demnach hat Pompeo auch vor, US-Investoren vor mutmasslich betrügerischen Buchhaltungspraktiken von Unternehmen mit Sitz in China zu warnen.

Der Schritt der Nasdaq erfolgte wegen Bedenken hinsichtlich der Transparenz chinesischer Börsenkandidaten und nach Bilanzskandalen wie den um den chinesischen Starbucks-Konkurrenten Luckin Coffee. Das verschärfte Vorgehen der Amerikaner gegen chinesische Unternehmen fällt aber auch in eine Phase äusserst angespannter politischer und wirtschaftlicher Beziehungen zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt.

(Reuters)