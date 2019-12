Eigentlich ist Watford eine Harry-Potter-Stadt, weil in den Warner-Filmstudios um die Ecke viele Episoden der Filme gedreht wurden. Aber beim Nato-Gipfel in dem Golfressort "The Grove" bemühte Gastgeber Boris Johnson lieber einen Leitspruch der drei Musketiere: "Alle für einen, einer für alle."

Damit gab der konservative Brite am Mittwoch die Harmonie vor, die der Gipfel zum 70-jährigen Bestehen des transatlantischen Bündnisses auch ausstrahlen sollte. Sogar US-Präsident Donald Trump zeigte sich am Ende nach Einschätzung eines EU-Diplomaten von seiner "milden Seite" - anders als beim vorangegangenen Nato-Gipfel.

Allerdings: Die Inszenierung des Gipfel täuschte über die fundamentalen Fliehkräfte im Bündnis hinweg. Schuld ist ein Präsidenten-Trio, das viele Partner derzeit als nur schwer berechenbar ansehen.

Macron weckt Misstrauen des Ostens

Auf den ersten Blick wirkte die Nato auch in Watford so stark wie nie: Die Verteidigungsausgaben des Bündnisses stiegen derart in die Höhe, dass sowohl Trump, Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg als auch Kanzlerin Angela Merkel immer wieder darauf verwiesen, dass das Bündnis seine Ausgaben seit 2016 bereits um 130 Milliarden Dollar erhöht habe.

Trump verwies gar auf eine erwartete Erhöhung von 400 Milliarden Dollar im Jahr 2024. "Solange wir zusammenstehen, kann niemand hoffen, uns zu besiegen. Deshalb wird niemand einen Krieg beginnen", sagte Johnson.

Tatsächlich macht dies die Erfahrung der vergangenen Jahrzehnte aus und die Nato-Mitgliedschaft so begehrt: Sobald ein Land dem Bündnis angehört, muss es sich wegen der Beistandsverpflichtung nach Artikel 5 kaum vor einem Angriff fürchten. Sobald dies nicht der Fall ist wie bei der Ukraine oder Georgien, drohen Länder zum Spielraum für Staaten wie Russland zu werden, meinten Nato-Diplomaten am Rande des Gipfels.

Aber sowohl Trump als auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sorgten in den vergangenen Wochen für Verunsicherung. Macrons "Hirntod"-Bemerkung weckte in Osteuropa und auch Berlin alte Zweifel, dass Frankreich nicht doch von einer europäischen Verteidigung ohne die USA träumt. Das will aber auch Deutschland nicht. "Das Misstrauen muss erst wieder abgebaut werden", warnt ein EU-Diplomat. Der US-Präsident spielte mit einer Bemerkung, dass man sich überlegen müsse, Nato-Partner zu schützen, die zu wenig für Verteidigung ausgäben.

Trump forciert Abgrenzung zu China

Dass Trump ein schwieriger Partner ist, gilt seit seinem Amtsantritt 2017 eigentlich nicht mehr als Überraschung. Merkel hatte nur wenige Monate nach seinem Amtsantritt darauf verwiesen, dass man sich auf die USA nicht mehr so verlassen könne wie früher.

In Watford zeigte sich Trump, seines Zeichens ein Kritiker multilateraler Bindungen der USA, abgesehen von kleinen Spitzen gegen die Nato-Länder mit unterdurchschnittlichen Verteidigungsausgaben zwar von der milden Seite. Aber das klappt nur, weil die Europäer einige Streitthemen wie den beabsichtigen US-Teilrückzug aus Afghanistan, Irak oder Syrien erst gar nicht ansprachen. Dabei sorgt sich auch Kanzlerin Merkel, dass nun andere Kräfte wie die Türkei oder Russland in das neue Vakuum stoßen.

Unverkennbar will Trump zudem den bereits von seinem Vorgänger Barack Obama angekündigten "Pivot to Asia", also die stärkere Hinwendung der USA gegenüber einem neuen Gegner in Asien vorantreiben: China. Dies wird die Debatte im transatlantischen Bündnis in den kommenden Jahren grundlegend verändern - und stellt die EU-Verbündeten schon beim Streit über den Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes und eine Beteiligung chinesischer Firmen vor eine Zerreißprobe.

Denn eigentlich wollen Merkel und Macron die von Trump gewünschte Frontstellung auch Europas gegenüber China gerade vermeiden. In Watford wurde dieser aufziehende Grundsatzstreit gerade wegen seiner Brisanz auch für die Nato nur vorsichtig angetickt.

Die Südostflanke wackelt

Aber am dramatischsten sind die Fliehkräfte innerhalb des Bündnisses an seiner südöstlichen Flanke. Zwar zeigte sich auch Erdogan in Watford versöhnlich. Aber das ändert nichts daran, dass der Nato-Partner nach der Zypern-Invasion 1974 nun erneut und ohne Konsultationen in ein anderes Land einmarschiert ist - was nicht so recht zu dem von der Bundesregierung postulierten Anspruch der Nato als "Wertegemeinschaft" zu passen scheint.

Zwar betonte Merkel noch vergangene Woche, dass man die Türkei aus geostrategischen Gründen in der Nato halten müsse: Die von Macron gestellte Frage blieb aber auf dem Nato-Gipfel unbeantwortet, wie man mit der Türkei eigentlich weiter umgehen will. Denn als Erdogans noch größere Tabuverletzung gilt der Einkauf modernster Waffen wie Luftabwehrsysteme ausgerechnet von Russland. Dabei sieht die in Watford verabschiedete "Londoner Erklärung" Russland nicht nur als potenziellen Partner, sondern auch als potenzielle Gefahr.

