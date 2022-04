Militante Palästinenser feuern erneut Raketen auf Israel ab

Militante Palästinenser haben am Freitagabend erneut Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert. Eine Rakete sei auf israelischem Gebiet, eine zweite noch im Gazastreifen niedergegangen, teilte die israelische Armee mit. Israelische Medien berichteten, die Rakete, die in Israel gelandet sei, habe keinerlei Schaden angerichtet.