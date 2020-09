'Mindestens 55 Prozent': EU-Kommission will neues Klimaziel 2030

Die EU-Kommission will eine Senkung der Treibhausgase der Europäischen Union um "mindestens 55 Prozent" bis 2030 vorschlagen. So stehe es in der Beschlussvorlage, hiess es am Dienstag aus EU-Kreisen. Das neue Klimaziel will Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Mittwoch in ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union vorstellen.