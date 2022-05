Mindestens drei Tote in Mexiko bei erstem Hurrikan der Saison

Mindestens drei Menschen sind an den Folgen des Wirbelsturms "Agatha" in Mexiko gestorben. Als erster Hurrikan der Saison war der Sturm mit ungewöhnlicher Stärke am Montag nahe mehreren Badeorten an Mexikos Pazifikküste auf Land getroffen. Er verursachte nach Angaben der Behörden Überschwemmungen und Erdrutsche. Die drei Toten wurden bei Erdrutschen verschüttet, wie die Zivilschutzbehörde im betroffenen Bundesstaat Oaxaca am Dienstag mitteilte.