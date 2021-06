Mindeststeuer könnte zu Steuerharmonisierung in der Schweiz führen

Nach jahrelangen Verhandlungen haben sich die Finanzminister der G7-Staaten am Samstag in London auf eine globale Steuerreform geeinigt. Neben der Mindeststeuer soll auch dafür gesorgt werden, dass Grosskonzerne künftig dort Steuern zahlen, wo sie ihre Umsätze machen. Das gilt für Konzerne mit einer Gewinnmarge von mehr als zehn Prozent. Die über diese Marge hinausgehenden Gewinne sollen zu 20 Prozent in den jeweiligen Ländern versteuert werden.

Bisher werden Unternehmensteuern nur am Firmensitz fällig, aber nicht in den Ländern, wo die Konzerne aktiv sind, was bei den Digitalunternehmen oft in fast der ganzen Welt der Fall ist. Das führte dazu, dass viele Unternehmen ihren Firmensitz in Länder mit niedrigeren Unternehmensteuern verlagerten.

"Historischer Durchbruch"

Gleich mehrere der G7-Finanzminister bezeichneten den Durchbruch als "historisch". In den vergangenen Jahren hatte es bereits mehrfach - auch auf EU-Ebene - Anläufe für eine solche internationale Digitalsteuer gegeben, die allerdings nie zum Durchbruch kamen.

Die 15 Prozent sind ein Kompromiss. Bei dieser vergleichsweise niedrigen Schwelle besteht die Hoffnung, dass der Widerstand der Gegner das Vorhaben nicht zum Kippen bringen wird. Die neue US-Regierung hatte zuvor einen Satz von 21 Prozent vorgeschlagen und war später dann auf 15 Prozent zurückgerudert.

Erste Hürden von mehreren

Die Einigung der G7, die aus Deutschland, Grossbritannien, Frankreich, die USA, Italien, Japan und Kanada besteht, gilt als wichtiger Meilenstein für die Reform - doch weitere Hürden stehen noch aus. Als nächstes sollen die G20 - eine umfassendere Gruppe führender Wirtschaftsnationen - ins Boot geholt werden. Gelegenheit dazu gibt es im Juli bei einem Treffen in Italien.

"Es ist noch keinesfalls sicher, dass die Einigung auch bei den G20 Bestand hat und wie die Besteuerungsrechte gegenüber US-Konzernen wie Amazon oder Google aufgeteilt werden", sagte der stellvertretende Vorsitzende der deutschen Linke-Bundestagsfraktion, Fabio De Masi.

Die betroffenen Konzerne liessen sich von den 15 Prozent jedenfalls nicht aus der Ruhe bringen: Google und Amazon äusserten sich sogar positiv und ein Facebook-Sprecher begrüsste das Vorhaben auf Twitter - wenn auch unter dem Eingeständnis, dass der Konzern dadurch wohl bald mehr Steuern zahlen muss.

"Kantonaler Wettbewerb wird kleiner"

Kommt die Reform durch, dürfte dies aus Sicht von Ökonomen in der Schweiz zu einer Steuerharmonisierung führen. Durch die neue Regelung würde der kantonale Steuerwettbewerb kleiner, sagte ETH-Wirtschaftsprofessor Jan-Egbert Sturm im Interview mit der "SonntagsZeitung".

Ökonomieprofessor Christoph Schaltegger der Universitäten Luzern und St. Gallen sieht "eine gewisse Gefährdung" für jene Kantone, die sich wettbewerbsfähig positioniert haben, allen voran die Zentralschweizer Kantone. Es gibt zahlreiche Kantone, die einen Steuersatz unter 15 Prozent haben.

Sturm kann sich aber nicht vorstellen, dass es schlimme Konsequenzen haben wird. Für einen Unternehmer sei die Steuerlast nur ein Kriterium von vielen, die über Investitionen und einen Standort entscheiden würden. Für gefährlicher hielt Schaltegger die Verlagerung der Steuerbefugnisse in die Marktländer. "Für ein Land mit einem kleinen Binnenmarkt und verhältnismässig wenig Konsumenten ist eine Verlagerung der Steuerbefugnisse von der Quelle zu den Konsumenten eine Gefährdung."

Gesamtpaket im Zentrum

Beim eidgenössischen Finanzdepartement hiess es auf Anfrage, dass die Schweiz "diese erwartete Absichtserklärung der G7 zur Kenntnis genommen" habe. Für die Schweiz stehe das Gesamtpaket der wettbewerbsfähigen Rahmenbedingungen für den eigenen Standort im Zentrum. So oder so werde die Schweiz die nötigen Massnahmen ergreifen, um weiterhin ein hoch attraktiver Wirtschaftsstandort zu sein.

Aus Sicht des Staatssekretariats für internationale Finanzfragen (SIF) wäre eine globale Mindeststeuer aber innovations- und wachstumshemmend. Finanzminister Ueli Maurer hatte sich im April nach der virtuellen Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) offen gezeigt für Diskussionen.

(AWP)