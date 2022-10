Der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis hat Ankara einen Strategiewechsel im Umgang mit der EU empfohlen, sollte die Türkei weiterhin Interesse an guten Beziehungen haben. "Wenn die Türkei, wie sie behauptet, eine produktive Beziehung zur EU haben will, sollte sie erkennen, dass sie ihren Kurs ändern muss", sagte Mitsotakis am Freitag bei einem informellen EU-Gipfel in Prag.

07.10.2022 18:45