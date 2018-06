Seit Nuf al-Ansi als Kassiererin arbeitet, hat sich das Leben der jungen Saudi-Arabierin völlig verändert. "Ich habe jeden Monat Geld, bin nicht verheiratet und habe keine Verpflichtungen. Ich kann ins Kino, einkaufen, essen gehen, oder Computer- und Englischkurse machen", sagt sie, "Ausserdem will ich ein Auto kaufen."

Seit sechs Monaten arbeitet die 22-Jährige in einem Supermarkt im Zentrum der Hauptstadt Riad und verdient im Monat 4000 Rial (1067 Dollar). Erst war ihre Familie dagegen, es ist eigentlich ungewöhnlich für Frauen in dem von religiösen Werten geprägten Saudi-Arabien zu arbeiten. Mittlerweile unterstützten sie die junge Schulabsolventin.

Nuf ist eine von Zehntausenden Frauen, die in Folge der sozialen Reformen des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman arbeiten können. Die Öffnung des Arbeitsmarkts in dem konservativen Land ist jedoch nicht nur eine Revolution für die Frauen, sondern eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Seit dem Einbruch des Ölpreises 2014 steht die vom dem Rohstoff abhängige Wirtschaft Haushaltsdefiziten von bis zu 17 Prozent der Wirtschaftsleistung gegenüber, und es mangelt an Arbeitskräften.

Um den Staatshaushalt zu sanieren, wurden Steuern erhöht und neue erhoben. Subventionen bei Benzin, Strom und Wasser wurden gestrichen. Im vergangenen Jahr rutschte die grösste Volkswirtschaft des arabischen Raumes in die Rezession und dürfte auch in diesem Jahr laut Experten nur 1,1 Prozent zulegen. Ein vor zwei Jahren gestartetes Reformprogramm, um die Wirtschaft weniger ölabhängig zu machen, hatte bislang nur mässigen Erfolg. Banken vergeben wegen der höheren Steuern weniger private Kredite, und der Privatsektor wächst einer Unternehmensumfrage zufolge so langsam wie seit 2009 nicht mehr.

Ausländische Arbeitskräfte verlassen das Land

Durch die Rezession verlassen ausserdem immer mehr ausländische Arbeitskräfte Saudi-Arabien. In dem Land mit 33 Millionen Einwohnern arbeiteten 2017 rund 10,42 Millionen Ausländer, 466.000 weniger als im Vorjahr. Dafür wurden 102.000 Bürger des Landes eingestellt, zwei Drittel davon waren Frauen. Ingesamt sind nur 3,16 Millionen Saudi-Araber berufstätig, davon sind 1,08 Millionen Frauen. Arbeitgeber beschweren sich, ausgebildete Arbeitskräfte seien teuer und schwer zu finden.

Vor diesem Hintergrund will der Staat mit zahlreichen Anreizen Frauen an den Arbeitsplatz locken. Dazu gehören Zuschüsse zur Kinderbetreuung und zum Transport. Seit die Frauenbeschäftigung als ein offizielles Ziel der Reformen genannt worden sei, könnten Unternehmen sie nicht mehr ignorieren, sagte Chalid Alchudair von der Personalagentur Glowork. Mittlerweile seien 19 Prozent der Frauen in Saudi- Arabien berufstätig, im Vergleich zu 55 Prozent in westlichen Ländern. Die Geschlechter sind am Arbeitsplatz meist weiterhin getrennt, doch der Staat will dies lockern.

Positive wirtschaftliche Effekte der Reformen sind in manchen Unternehmen schon zu spüren. Das zusätzliche Einkommen arbeitender Frauen beschere Haushalten eine grössere Kaufkraft, sagte der Vorsitzende der Einzelhandelskette Jarir Marketing Muhammad Alagil. Im vergangenen Jahr habe er trotz der Rezession 13,4 Prozent mehr verkauft, dies liege auch an der höheren Zahl berufstätiger Frauen. "Arbeitende Frauen geben der Wirtschaft einen starken Rückenwind." Auch die im Juni geplante Aufhebung des Autofahrverbots für Frauen habe wirtschaftliche Vorteile, beispielsweise für die Autoindustrie, sagte er.

(Reuters)