Mittlerweile mehr als 500 000 Corona-Infektionen in Europa erfasst

In Europa sind mittlerweile mehr als eine halbe Million Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Wie am Freitag aus einer Auflistung des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) hervorging, gibt es in allen Ländern des Kontinents bislang insgesamt 511 005 bestätigte Infektionsfälle, davon die meisten in Italien (115 242), Spanien (110 238) und Deutschland (73 522).