Mnuchin: Boeing-Krise bremst US-Wirtschaftswachstum

Die Krise des US-Flugzeugbauers Boeing bremst das Wirtschaftswachstum in den USA. Finanzminister Steven Mnuchin sagte dem Sender Fox Business am Sonntag, ohne das Debakel um den Unglücksflieger Boeing 737 Max würde das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr um 3 Prozent zulegen. Nun werde das Wachstum näher an 2,5 Prozent liegen. "Es ist keine Frage, dass die Boeing-Situation die BIP-Zahlen verlangsamen wird", sagte der Minister. "Boeing ist einer der grössten Exporteure, und mit der 737 Max denke ich, das könnte sich um bis zu 50 Basispunkte auf das BIP auswirken."