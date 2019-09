Mnuchin: Derzeit kein Treffen Trumps mit Ruhani geplant

US-Präsident Donald Trump plant nach Angaben von Finanzminister Steven Mnuchin derzeit kein Treffen mit dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani. Das sagte Mnuchin dem US-Sender CNBC am Donnerstag. Mnuchin unterstrich zugleich, dass Trump gesagt habe, er sei ohne Vorbedingungen bereit zu einem solchen Treffen. Spekuliert worden war über eine mögliche Zusammenkunft Trumps mit der iranischen Führung am Rande der UN-Generalversammlung Ende des Monats in New York. Auf die Frage, ob er sich ein solches Treffen vorstellen könne, hatte US-Aussenminister Mike Pompeo am Dienstag gesagt: "Sicher."