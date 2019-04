US-Finanzminister Steven Mnuchin hat den Internationalen Währungsfonds (IWF) aufgefordert, stärker auf die Kreditvergabe Chinas zu achten. "Schulden bei aufstrebenden Gläubigern sind an einer kritischen Wegscheide", heisst es in einem Statement des Ministers an das Steuergremium des IWF. Damit meinte er China, das derzeit hohe Beträge vor allem an Entwicklungs- und Schwellenländer verleiht.